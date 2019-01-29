Порвала любимые джинсы: Слава Каминская рассказала о своей потере

Джинсы служили певице четыре года.

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская продолжает радовать своих подписчиком в Instagram снимками. Звезда опубликовала новый кадр после шопинга с мамой.

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В подписи к фото, Слава рассказала поклонникам о том, что недавно порвала любимые джинсы, которые служили ей четыре года:

Иногда для того, чтобы почувствовать себя счастливой, нужно просто купить джинсы))) Самые обычные, без всяких лишних нулей и брендовых производителей. Джинсы, которые когда-то служили тебе 4 года жарким летом, переменчивой осенью, морозной зимой (иногда в тёплых колготках с начесом) и весной, просто предательски треснули на заднице в самый неподходящий момент. Они были моими любимыми, такими любимыми, что 40 пар модных и дорогих, просто не могли составить им конкуренцию😕 Я очень по ним скучала. Носила юбки, платья, плакала и скучала.

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Так же звезда сообщила, что ей все-таки удалось найти достойную замену любимым джинсам. Слава купила две пары, но все той же модели.

Так часто бывает, нам кажется, что больше мы никогда не полюбим. И вот случилось чудо. Сегодня был обычный зимний день. Я лазила с мамой по магазинам и... Две пары, разного цвета, но все та же любимая модель. Мы снова вместе. Только теперь нас трое. Я и две пары моих новеньких.

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