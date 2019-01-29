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Порвала любимые джинсы: Слава Каминская рассказала о своей потере

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Джинсы служили певице четыре года.
Порвала любимые джинсы: Слава Каминская рассказала о своей потере
Порвала любимые джинсы: Слава Каминская рассказала о своей потере
instagram.com/babaslavka

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская продолжает радовать своих подписчиком в Instagram снимками. Звезда опубликовала новый кадр после шопинга с мамой.

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В подписи к фото, Слава рассказала поклонникам о том, что недавно порвала любимые джинсы, которые служили ей четыре года:

Иногда для того, чтобы почувствовать себя счастливой, нужно просто купить джинсы))) Самые обычные, без всяких лишних нулей и брендовых производителей.

Джинсы, которые когда-то служили тебе 4 года жарким летом, переменчивой осенью, морозной зимой (иногда в тёплых колготках с начесом) и весной, просто предательски треснули на заднице в самый неподходящий момент.

Они были моими любимыми, такими любимыми, что 40 пар модных и дорогих, просто не могли составить им конкуренцию😕 Я очень по ним скучала. Носила юбки, платья, плакала и скучала.

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Так же звезда сообщила, что ей все-таки удалось найти достойную замену любимым джинсам. Слава купила две пары, но все той же модели.

Так часто бывает, нам кажется, что больше мы никогда не полюбим. И вот случилось чудо. Сегодня был обычный зимний день. Я лазила с мамой по магазинам и... Две пары, разного цвета, но все та же любимая модель. Мы снова вместе. Только теперь нас трое. Я и две пары моих новеньких.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иногда для того, чтобы почувствовать себя счастливой, нужно просто купить джинсы))) Самые обычные, без всяких лишних нулей и брендовых производителей. ⠀ Джинсы, которые когда-то служили тебе 4 года жарким летом, переменчивой осенью, морозной зимой (иногда в тёплых колготках с начесом) и весной, просто предательски треснули на заднице в самый неподходящий момент ⠀⠀ Они были моими любимыми, такими любимыми, что 40 пар модных и дорогих, просто не могли составить им конкуренцию😕 Я очень по ним скучала. Носила юбки, платья, плакала и скучала. Так часто бывает, нам кажется, что больше мы никогда не полюбим И вот случилось чудо ⠀ ⠀ Сегодня был обычный зимний день. Я лазила с мамой по магазинам и...... Две пары, разного цвета, но все та же любимая модель мы снова вместе только теперь нас трое я и две пары моих новеньких ⠀ На артистке: Джинсы: Zara Пижама: H&M Туфли: Louboutin Сумка: Marc Jacobs Пояс: Versus (непонятно, как он появился в моем гардеробе точнее, у кого я его сперла) А что делает вас счастливыми ?

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Напомним, ранее TARABAROVA похвасталась шикарной фигурой после родов.

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Теги: Слава Каминская, Шопинг, Джинсы, НеаАнгелы
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  31.01.2019, 10:18
Оценка:  0
гость
идиотизм... эта "супер звезда" уже не знает, что о себе ляпнуть... страшная и не популярная!!!
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