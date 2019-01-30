Гайтана рассказала о забавном случае в спортклубе
Известная украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками новым снимком в Instagram. В подписи к фото звезда рассказала о забавном случае, что с ней случился в спортклубе. Певица услышала, как кто-то в соседней душевой кабинке исполнял ее недавний хит “Снег“.
“Я слышу свои песни на радио, они звучат на тв, в караоке барах... но сегодня был интересный случай. Одна девушка очень нежно и чувственно, забыв обо всем пела песню “Снег“ в душевой кабине спортклуба, совершенно не подозревая, что я в соседней кабинке слушаю ее и радуюсь как ребенок“, - написала Гайтана.
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Также артистка намекнула, что совсем скоро представит новую песню. И, возможно, премьера состоится на День святого Валентина.
“Но очень скоро я порадую вас еще одной премьерой новой песни. И кстати, какие у вас планы на 14 февраля? И поете ли вы в душе?“ - добавила певица.
Я слышу свои песни на радио, они звучат на тв, в караоке барах.... но сегодня был интересный случай Одна девушка очень нежно и чувственно, забыв обо всём пела песню «Снег» в душевой кабине спортклуба @5element.ua , совершенно не подозревая, что я в соседней кабинке слушаю её и радуюсь как ребёнок Но очень скоро я порадую вас ещё одной премьерой новой песниИ кстати, какие у вас планы на 14 февраля? И поёте ли вы в душе ? Спасибо за чудо пальто @spring_fashion_ua #photographer @yana.teplova #гайтана #gaitana #снег #концерт #пойтевдуше
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