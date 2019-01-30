Гайтана рассказала о забавном случае в спортклубе

Кто-то напевал песню артистки в соседней душевой кабинке.

Известная украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками новым снимком в Instagram. В подписи к фото звезда рассказала о забавном случае, что с ней случился в спортклубе. Певица услышала, как кто-то в соседней душевой кабинке исполнял ее недавний хит “Снег“.

“Я слышу свои песни на радио, они звучат на тв, в караоке барах... но сегодня был интересный случай. Одна девушка очень нежно и чувственно, забыв обо всем пела песню “Снег“ в душевой кабине спортклуба, совершенно не подозревая, что я в соседней кабинке слушаю ее и радуюсь как ребенок“, - написала Гайтана.

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Также артистка намекнула, что совсем скоро представит новую песню. И, возможно, премьера состоится на День святого Валентина.

“Но очень скоро я порадую вас еще одной премьерой новой песни. И кстати, какие у вас планы на 14 февраля? И поете ли вы в душе?“ - добавила певица.

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