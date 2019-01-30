Мечты сбываются: Леся Никитюк посетила ресторан под водой
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников снимками с отдыха на Мальдивах. Недавно она рассказала подписчикам, что наконец-то сбылась ее мечта. Никитюк побывала в ресторане, который находится на глубине почти шести метров под водой.
“Невозможно крутой ресторан Мальдив, который находится на глубине, 5,8 м! Я мечтала побывать здесь, потому что когда снимали известную тревел программу, то кого-то из ведущих отправляли сюда, а меня в Варанаси“, – сообщила Никитюк в подписи к новому кадру.
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Для похода в необычный ресторан телеведущая выбрала короткое бежевое платье с корсетом.
Нереально крутий ресторан Мальдів @hurawalhi який знаходиться на глибині, 5,8 м! Я мріяла побувати тутбо коли знімали відому тревел програму О&Р то когось з ведучих відправляли сюди, а мене в Варанасі Ещё одна моя мечта сбылась! Я побывала в подводном ресторане с потрясающей кухней и видом)#maldives #hurawalhi #58undersearestaurant #hurawalhimaldives @resortlife_travel
Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, сколько примеряла купальников на Мальдивах.
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