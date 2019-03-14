По мнению подписчиков, на новом снимке певица похожа на Пугачеву и Джоли.

"Будь собой на конец-то": Фото Славы Каминской вызвало бурное обсуждение instagram.com/babaslavka

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская опубликовала новый кадр, который вызвал много споров между подписчиками звезды.

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На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором запечатлена с новым цветом волос.

“Спасибо , кэп“, - подписала свежий кадр Каминская.

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Пользователи Сети не смогли определиться, на кого больше похожа певица – на Аллу Пугачеву или Анджелину Джоли. “На Анжеліну Джолі схожа“, “Похожа на Пугачеву“, “Я сначала подумала что это Анджелина Джоли“, “Хватит косить под Джоли), будьте собой на конец-то“, “Очень на Аллу Борисовну похожа“, “Судя по комментариям, Анджелина Джоли похожа на Аллу Пугачеву“, - пишут подписчики Славы.

Напомним, ранее Слава Каминская показала, какой была в детстве.