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Вот это гибкость: Сергей и Снежана Бабкины показали, как занимаются йогой

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Сергей и Снежана Бабкины поделились вдохновляющим фото, снятым во время совместных занятий йогой.
Сергей и Снежана Бабкины показали, как занимаются йогой
Сергей и Снежана Бабкины показали, как занимаются йогой
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Украинский музыкант Сергей Бабкин часто публично демонстрирует теплые и нежные чувства к своей жене - Снежане. Иногда пара даже публикует откровенные совместные фото. На этот раз артист поделился вдохновляющим кадром, на котором они с супругой занимаются йогой. 

Любовные признания из хрупкой нити слов сплетаются в узоры на воздушной ткани сердца, — подписал Сергей публикацию трогательным стихом. 

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Поклонники певца пришли в восторг от подобного проявления чувств и пожелали паре всего наилучшего. “Любовь во всем“, “Будьте счастливы“, “Прямо сердце получилось“, “Классно! Восхищаюсь вами“, “Вы мое вечное вдохновение”, - пишут в  комментариях пользователи. 

Ранее певица TAYANNA взбудоражила сеть постельными фото.

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Теги: Сергей Бабкин, фото, звездные пары
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