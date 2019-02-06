Украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ на улицах мегаполиса.

Дорофеева и Дантес прогулялись по Нью-Йорку: стильные фото Instagram

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Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева, которая на днях опубликовала совместное фото с Дмитрием Монатиком, отправилась в США.

Фотографиями из Нью-Йорка артистка похвасталась в своем Instagram.

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На фото Дорофеева позирует в светлых джинсах-бойфрендах, синем пуховике и шапке.

Удивительный город NY. Мы снова вместе, - так Дорофеева прокомментировала фотографию.

Примечательно, что вместе с Надей в "Большое яблоко" отправился ее муж, блогер Владимир Дантес. Он также выложил несколько фотографий с улиц Нью-Йорка.

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