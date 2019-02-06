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Дорофеева и Дантес прогулялись по Нью-Йорку: стильные фото

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Украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ на улицах мегаполиса.
Дорофеева и Дантес прогулялись по Нью-Йорку: стильные фото
Дорофеева и Дантес прогулялись по Нью-Йорку: стильные фото
Instagram

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Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева, которая на днях опубликовала совместное фото с Дмитрием Монатиком, отправилась в США.

Фотографиями из Нью-Йорка артистка похвасталась в своем Instagram. 

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На фото Дорофеева позирует в светлых джинсах-бойфрендах, синем пуховике и шапке. 

Удивительный город NY. Мы снова вместе, - так Дорофеева прокомментировала фотографию. 

Примечательно, что вместе с Надей в "Большое яблоко" отправился ее муж, блогер Владимир Дантес. Он также выложил несколько фотографий с улиц Нью-Йорка. 

Ранее сообщалось, что новый альбом Макса Барских стал №1 в семи странах iTunes спустя час после премьеры.

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Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, фото
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