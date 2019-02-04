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Уже не безработный: Владимир Дантес похвастался новым проектом

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Муж Нади Дорофеевой показал кадр со съемочной площадки.
Уже не безработный: Владимир Дантес похвастался новым проектом
Уже не безработный: Владимир Дантес похвастался новым проектом
instagram.com/vladimirdantes

Украинский певец Владимир Дантес продолжает радовать подписчиков новыми снимками. Муж Нади Дорофеефой опубликовал кадр со съемочной площадки. На новом фото Дантес сидит за ноутбуком и держит в руках вязку белых воздушных шариков.

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В подписи к снимку артист рассказал, что уже не безработный. Певец примет участие в новом проекте телеканала ТЕТ “Богиня шопинга“.

“Съемки #богиняшопинга это всегда «праздник». Вчера 7 часов лицезрел таких богинь, шо Мама дорогая! Мы все очень стараемся, чтоб вам было интересно и смешно. Скоро на @tet_tv все увидите сами. P.S в этой фотографии меня разрывают двое на заднем плане – Оля и Дима, которые просто втычат в электрокамин“, - написал Дантес.

Напомним, ранее Дантес рассказал, какие предпочитает булки.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, муж Нади Дорофеевой
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Источник: Ivona.bigmir.net

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