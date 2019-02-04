Уже не безработный: Владимир Дантес похвастался новым проектом

Муж Нади Дорофеевой показал кадр со съемочной площадки.

Украинский певец Владимир Дантес продолжает радовать подписчиков новыми снимками. Муж Нади Дорофеефой опубликовал кадр со съемочной площадки. На новом фото Дантес сидит за ноутбуком и держит в руках вязку белых воздушных шариков.

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В подписи к снимку артист рассказал, что уже не безработный. Певец примет участие в новом проекте телеканала ТЕТ “Богиня шопинга“.

“Съемки #богиняшопинга это всегда «праздник». Вчера 7 часов лицезрел таких богинь, шо Мама дорогая! Мы все очень стараемся, чтоб вам было интересно и смешно. Скоро на @tet_tv все увидите сами. P.S в этой фотографии меня разрывают двое на заднем плане – Оля и Дима, которые просто втычат в электрокамин“, - написал Дантес.

Напомним, ранее Дантес рассказал, какие предпочитает булки.