Опубликованы первые кадры восьмого сезона "Игры престолов"

Первый взгляд на новый сезон популярного сериала, который стартует 14 апреля.

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14 апреля состоится премьера восьмого и заключительного сезона “Игры престолов“. На днях компания HBO представила первые кадры со съемок популярного шоу, на которых можно увидеть всех главных героев.

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Продюсеры сериала обещают, что это будет самый зрелищный финал: сериал снимали одновременно в Хорватии, на Канарских островах, в Андалуссии и Исландии, а бюджет каждой серии составил 15 миллионов долларов.

Напомним, что ранее HBO в сотрудничестве с брендом пива представили рекламный ролик-кроссовер к последнему сезону “Игры престолов“.