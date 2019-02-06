Надя Дорофеева показала горячее фото с MONATIK
Украинская певица, солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала поклонников новым снимком. Певица опубликовала кадр со съемок клипа “Глубоко“.
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На фото Надя в черном купальнике позирует рядом с MONATIK на пешеходном переходе. В подписи к снимку артистка отметила успех совместного с MONATIK клипа “Глубоко“. Ролик собрал 50 млн просмотров на YouTube.
Стоит отметить, что таким же кадром поделился и сам MONATIK.
У прекрасной @nadyadorofeeva позаимствовал фото. Очень оно мне понравилось, ведь в нем лето 2018-го. Мы гуляем по Лазурному побережью. Легко одетые, чтобы жарко не было). Гениальная @tanumuino #Глубоко в работе. Прямо сейчас она находится в поиске обложки для песни. Наша работа в итоге собрала уже 50000000 на @youtube ! Я счастлив. благодарю всех и лично каждого!!! #MadeWithLoveAndRhythm #MONATIKDOROFEEVA
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