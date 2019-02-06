Надя Дорофеева показала горячее фото с MONATIK

Певица опубликовала снимок со съемок клипа “Глубоко“.

Украинская певица, солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала поклонников новым снимком. Певица опубликовала кадр со съемок клипа “Глубоко“.

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На фото Надя в черном купальнике позирует рядом с MONATIK на пешеходном переходе. В подписи к снимку артистка отметила успех совместного с MONATIK клипа “Глубоко“. Ролик собрал 50 млн просмотров на YouTube.

Стоит отметить, что таким же кадром поделился и сам MONATIK.

Напомним, ранее Слава Каминская показала, ради чего пожертвовала фигурой.