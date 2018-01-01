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TAYANNA взбудоражила сеть постельными фото

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Украинская певица Таянна удивила поклонников откровенными снимками.
TAYANNA взбудоражила сеть постельными фото
TAYANNA взбудоражила сеть постельными фото
Instagram

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Популярная украинская певица TAYANNA, которая ранее отказалась от участия в Нацотборе на Евровидение 2019, удивила поклонников неожиданными фото. В своем Instagram артистка опубликовала откровенные постельные кадры.

Instagram

Всем хороших снов, – подписала фото TAYANNA.

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На снимках певица позирует на белоснежной постели в коротком черном платье с декольте.

Instagram

Подписчики пришли в восторг от таких фотографий и засыпали исполнительницу комплиментами.

"Шикарна", "Горячая штучка", "Ось і засни тепер після таких фото", "Дуже витончено та ефектно", "Красивая", - пишут пользователи сети.

Накануне состоялась премьера новой песни ТAYANNA – "Очі".

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Теги: TAYANNA, Таянная, певица, фото
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