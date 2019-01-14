Сергей Бабкин показал "голое" фото с женой
Украинский певец Сергей Бабкин поделился с поклонниками провокационным снимком.
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В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен с женой Снежаной. Судя по всему, кадр был сделан, когда супруги вышли на улицу из бани - пикантные части тела Снежана прикрывает банным веником.
Вероятно, Бабкины запечатлены в нижнем белье, однако из-за ракурса создается впечатление, будто они абсолютно обнаженные.
Поклонники Сергея Бабкина бурно отреагировали на пикантный кадр. В комментариях подписчики певца восхитились красотой и свежестью супругов. Некоторые фанаты артиста спросили, не холодно ли ему сидеть голышом на снегу, однако, судя по всему, Бабкины чувствуют себя отлично.
Напомним, ранее украинская певица и актриса Даша Астафьева похвасталась подтянутым телом. Как выглядит артистка в купальнике, смотрите здесь.
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