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Сергей Бабкин показал "голое" фото с женой

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Украинский музыкант Сергей Бабкин показал, как проводит свободное время с женой Снежаной.
Сергей Бабкин показал голое фото с женой
Сергей Бабкин показал голое фото с женой
instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин поделился с поклонниками провокационным снимком.

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В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен с женой Снежаной. Судя по всему, кадр был сделан, когда супруги вышли на улицу из бани - пикантные части тела Снежана прикрывает банным веником.

Вероятно, Бабкины запечатлены в нижнем белье, однако из-за ракурса создается впечатление, будто они абсолютно обнаженные.

Поклонники Сергея Бабкина бурно отреагировали на пикантный кадр. В комментариях подписчики певца восхитились красотой и свежестью супругов. Некоторые фанаты артиста спросили, не холодно ли ему сидеть голышом на снегу, однако, судя по всему, Бабкины чувствуют себя отлично.

Напомним, ранее украинская певица и актриса Даша Астафьева похвасталась подтянутым телом. Как выглядит артистка в купальнике, смотрите здесь.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, фото
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