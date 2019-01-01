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Обнаженный Сергей Бабкин в клипе "Дихай повільно": видео

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Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин представил свежую видеоработу на украиноязычную песню "Дихай повільно".

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Украинский певец и тренер “Голос країни“ Сергей Бабкин представил сольную видеоработу на песню “Дихай повільно“.  Отметим, что это первая сольная видеоработа Бабкина за последние 2 года. 

Смотрите новый клип Сергея Бабкина на песню “Дихай повільно“ на сайте Ivona 

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Съемки нового клипа проходили в конце ноября в одном павильоне, который был разделен на несколько локаций. В видео Бабкин, который предстает с обнаженным торсом и медитирует. 

Уже очень близко зимние праздники, а в этом треке есть то особое тепло, идеальное, чтобы укутаться в плед, выпить чего-нибудь горячего и наслаждаться моментом, забыв о суете. Ведь мы, люди, – энергетические частицы великого вселенского потока, остановить который невозможно. Но можно попробовать вытащить себя из него на 10 минут и со стороны понаблюдать за тем, что происходит с нами сейчас, “дышать медленно“. Об этом и видео – замечать то, что находится вокруг и присутствовать в моменте. Здесь и сейчас“, - поделился певец.

Напомним, что 11 декабря Сергей Бабкин выступит во Дворце “Украина“ с украиноязычным альбомом “Музасфера“. 

  Накануне Тина Кароль представила очень откровенный клип на песню “Сила высоты“.

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Теги: Сергей Бабкин, клип, новости
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