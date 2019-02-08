"Убийственно хороша": Каменских поделилась нежным фото без макияжа
Поклонники Насти Каменских в восторге от нового фото певицы в Instagram.
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Настя Каменских часто публикует откровенные и смелые фото в своем Instagram, чему ее поклонники только рады. Однако на этот раз певица удивила подписчиков нежным и очень романтичным снимком.
На фотографии, появившейся в соцсети накануне, артистка позирует без макияжа, с распущенными волосами и шикарным букетом роз. Восторженные фанаты сразу же засыпали NK комплиментами.
“Какая же ты красивая“, “Цветы красивые, но ты в 100 раз прекраснее!“, “Убийственно хороша!“, “Настенька тут такая искренняя и настоящая“, “Очень красивая фотография“, - пишут в комментариях под фото.
Ранее другая популярная певица - Таянна удивила поклонников откровенными снимками.
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