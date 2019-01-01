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Как близняшки: Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото с мамой

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Поклонники не могут отличить ведущую Машу Ефросинину и ее маму.
Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото с мамой
Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото с мамой
Instagram

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Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно опубликовала откровенное фото в купальнике, на этот раз удивила поклонников трогательным семейным фото. На снимке, которым звезда поделилась в своем Instagram запечатлена женская половина семьи Марии.

Instagram

В кадре Маша позирует вместе с мамой Людмилой, сестрой Лизой и детьми. Подписчики ведущей обратили внимание на то, как артистка похожа на свою маму.

“Маша, вы так на маму похожи!“, “Вас с мамой не отличить!“, “Як схожі з мамою, посмішка однакова!“, “Маша и мама как одно лицо! Ну ооочень похожие!“, - пишут фолловеры Ефросининой.

Напомним, что ранее звезды украинского и зарубежного шоу-бизнеса показали, как выглядели 10 лет назад

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Теги: Маша Ефросинина, фото, ведущая
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