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Такого еще не было: Камалия похвасталась кардинальной сменой имиджа

Комментариев: 1
Известная певица Камалия впервые за долгое время решилась изменить своему привычному стилю.
Певица Камалия кардинально сменила имидж
Певица Камалия кардинально сменила имидж
Instagram

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Все мы привыкли видеть певицу Камалию с длинными роскошными локонами. Однако на днях Заслуженная артистка Украины все же решилась на кардинальную смену имиджа: 41-летняя звезда обрезала свои белокурые волосы ради нового клипа. 

На своей странице в Instagram Камалия опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена с короткой прической и поинтересовалась мнением своих подписчиков, понравилась ли им такая смена образа.  

Как вам мои со-актеры по клипу на песню “Вільна”? Кстати, как вам моя стрижка? – написала певица. 

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Пользователи соцсети положительно отреагировали на новую прическу знаменитости, отмечая в комментариях, что она по-прежнему выглядит очень женственной и красивой. 

Накануне Камалия эмоционально рассказала, как умирал ее любимый конь

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Теги: Камалия, украинская певица, прическа
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.01.2019, 11:11
Оценка:  +1
гость
Кто сказал что это известная певица? Петь не умеет , ни одной песни которая была бы известна. выглядит ужастно.
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