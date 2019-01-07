Такого еще не было: Камалия похвасталась кардинальной сменой имиджа
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Все мы привыкли видеть певицу Камалию с длинными роскошными локонами. Однако на днях Заслуженная артистка Украины все же решилась на кардинальную смену имиджа: 41-летняя звезда обрезала свои белокурые волосы ради нового клипа.
На своей странице в Instagram Камалия опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена с короткой прической и поинтересовалась мнением своих подписчиков, понравилась ли им такая смена образа.
Как вам мои со-актеры по клипу на песню “Вільна”? Кстати, как вам моя стрижка? – написала певица.
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Пользователи соцсети положительно отреагировали на новую прическу знаменитости, отмечая в комментариях, что она по-прежнему выглядит очень женственной и красивой.
Накануне Камалия эмоционально рассказала, как умирал ее любимый конь.
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