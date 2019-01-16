Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкие кадры: Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике

Комментариев: 2
Украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как проводит время в Объединенных Арабских Эмиратах.
Маша Ефросинина показала редкие фото в купальнике
Маша Ефросинина показала редкие фото в купальнике
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная ведущая Маша Ефросинина относится к тем звездам, которые крайне редко постят в социальных сетях откровенные фото и демонстрируют свое оголенное тело.

Читай также: Маша Ефросинина рассказала, как сохранить форму после праздников

Однако сейчас знаменитость сделала исключение - в своем Instagram-аккаунте Маша опубликовала несколько фото в изумрудном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру (чтобы посмотреть все снимки, листайте карусель).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love my paradise ☘️🦎🌴💚 #nofilters

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

А в Instastories Маша Ефросинина позировала в купальнике перед зеркалом:

Стройная подтянутая фигура ведущей - результат тяжелого ежедневного труда. Маша Ефросинина не раз призналась, что склонна к полноте, а в студенческие годы даже болела булимией.

Сейчас она соблюдает строгий режим и регулярно занимается спортом.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как выглядела 10 лет назад.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pkm    17.01.2019, 18:19
Оценка:  0
pkm
Хто ж її продвигає? Пару років назад про неї нічого не біло чути, а тут через день про неї нові новини)
Фарбио    17.01.2019, 18:18
Оценка:  -1
Фарбио
Керченская проститутка
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь