Редкие кадры: Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике

Украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как проводит время в Объединенных Арабских Эмиратах.

Популярная ведущая Маша Ефросинина относится к тем звездам, которые крайне редко постят в социальных сетях откровенные фото и демонстрируют свое оголенное тело.

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Однако сейчас знаменитость сделала исключение - в своем Instagram-аккаунте Маша опубликовала несколько фото в изумрудном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру (чтобы посмотреть все снимки, листайте карусель).

А в Instastories Маша Ефросинина позировала в купальнике перед зеркалом:

Стройная подтянутая фигура ведущей - результат тяжелого ежедневного труда. Маша Ефросинина не раз призналась, что склонна к полноте, а в студенческие годы даже болела булимией.

Сейчас она соблюдает строгий режим и регулярно занимается спортом.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как выглядела 10 лет назад.