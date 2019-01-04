Беременная Тина Кунаки поделилась новыми пикантными фото

Молодая супруга Венсана Касселя отдыхает вместе с актером в Бразилии.

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Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, которые поженились в августе 2018 года, сейчас отдыхают в Бразилии. Будущие родители с нетерпением ждут первенца и делятся фотографиями молодой мамы в Instagram.

На свежих кадрах 21-летняя Тина демонстрирует округлый живот на фоне пальм и пляжа.

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Ранее 52-летний Кассель поделился с поклонниками видео, где запечатлен с беременной супругой.

Накануне Ivona писала, что Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз.