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Беременная Тина Кунаки поделилась новыми пикантными фото

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Молодая супруга Венсана Касселя отдыхает вместе с актером в Бразилии.
Беременная Тина Кунаки поделилась новыми пикантными фото
Беременная Тина Кунаки поделилась новыми пикантными фото
Instagram

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Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, которые поженились в августе 2018 года, сейчас отдыхают в Бразилии. Будущие родители с нетерпением ждут первенца и делятся фотографиями молодой мамы в Instagram.

На свежих кадрах 21-летняя Тина демонстрирует округлый живот на фоне пальм и пляжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

carioca de novo @fashionnova

Публикация от Tina Kunakey (@tinakunakey)

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Ранее 52-летний Кассель поделился с поклонниками видео, где запечатлен с беременной супругой.

Накануне Ivona писала, что Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз.

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Теги: Тина Кунаки, Венсаль Кассель, беременна, фото
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