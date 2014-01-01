Пополнение в актерской семье Харди и Райли случилось во время новогодних праздников.

Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз getty images

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Известные британские актеры Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз. О том, как пара назвала первенца, и другие подробности - читайте далее в материале Ivona.

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Информация, что звезда фильма “Веном” снова станет папой, появилась летом 2018 года. Тогда на премьере фильма "Плавая с мужчинами" Шарлотта блистала на красной дорожке в довольно свободном платье, что вызвало ряд слухов о ее положении. Однако звездные супруги не из тех, кто любит привлекать внимание к переменам в своей личной жизни, а потому беременность подтвердили близкие друзья актрисы.

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Спустя полгода стало известно, что у актеров родился сын. По информации The Daily Mail, Том и Шарлотта снова стали родителями в начале 2019 года. Сына они назвали Форрест - в честь героя Тома Хэнкса - Форреста Гампа.

В период праздников Том и Шарлотта специально "залегли на дно", чтобы ничего не отвлекало их от первых дней с ребенком. Они вне себя от счастья. Те, кто видел малыша, говорят, что он очень похож на Тома, - передает издание слова инсайдера.

Напомним, Что Харди и Райли, которые поженились в 2014 году, воспитывают трехлетнего сына. Также, от предыдущих отношений с Рэйчел Спид, у Харди есть сын Луи.

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Ранее стало известно, что ведущими "Оскара-2019" могут стать актеры "Мстителей".