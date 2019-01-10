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MONATIK опубликовал редкое фото жены

Комментариев: 2
Популярные украинский певец Дмитрий Монатик растрогал сеть признанием в любви к своей жене Ирине, поделившись ее снимком в Instagram.
MONATIK опубликовал редкое фото жены
MONATIK опубликовал редкое фото жены
Instagram

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Известный украинский исполнитель MONATIK из тех знаменитостей, которые редко публикуют семейные фото и выставляют личную жизнь напоказ. Однако на этой неделе новые публикации на странице артиста в Instagram вызвали небывалый интерес у пользователей соцсети.

Накануне Дмитрий поделился фотографией со своими сыновьями, а позже опубликовал атмосферный снимок, на котором изображена его супруга Ирина. В описании к посту MONATIK посвятил трогательные строки любимой.

Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять, хотя ... после ударов таких не поднимаются. Эти ливни лишь поют о хорошем , ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы пытаемся. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря, - написал певец.

В комментариях к фото поклонники отметили, что у Дмитрия очень красивая жена. Кроме того, фанаты в который раз убедились в мастерстве Монатика и по достоинству оценили поэтические строки исполнителя.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с мужем Владимиром Дантесом.
 

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Теги: MONATIK, Монатик, фото, новости
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.01.2019, 10:35
Оценка:  +1
гость
не редкое опубликуй
    12.01.2019, 10:26
Оценка:  +1
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