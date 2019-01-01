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Обнаженная Тина Кунаки показала беременный живот

Комментариев: 1
Молодая супруга Венсана Касселя подтвердила слухи о беременности: как выглядит Тина Кунаки в купальнике сейчас.
Обнаженная Тина Кунаки показала беременный живот
Обнаженная Тина Кунаки показала беременный живот
Getty Images

21-летняя модель Тина Кунаки подтвердила слухи о своей беременности.

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В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала обнаженное фото на пляже, на котором отчетливо видно округлившийся живот. Снимок модель подписала так:

Самый счастливый Новый год!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAPPIEST NEW YEAR EVER #andifyoudontknownowyouknow

Допис, поширений Tina Kunakey (@tinakunakey)

Отец ребенка - муж модели, 52-летний актер Венсан Кассель, поделился с поклонниками видео, где запечатлен с беременной супругой. Там она стоит в купальнике на пляже.

Отметим, что Венсан Кассель уже воспитывает двоих детей - дочерей Деву и Леони от бывшей жены Моники Беллуччи. Для Тины Кунаки этот малыш станет первым.

Напомним, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера.

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Теги: Тина Кунаки, Венсан Кассель, фото, беременость
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.01.2019, 11:15
Оценка:  +1
гость
Кассель "воспитывает двоих детей"? Это каким образом он их воспитывает? В промежутке между кувырканием в чёрной моделью? Старпёр, такую женщину бросил ради этой малолетки...
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