Обнаженная Тина Кунаки показала беременный живот

Молодая супруга Венсана Касселя подтвердила слухи о беременности: как выглядит Тина Кунаки в купальнике сейчас.

21-летняя модель Тина Кунаки подтвердила слухи о своей беременности.

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В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала обнаженное фото на пляже, на котором отчетливо видно округлившийся живот. Снимок модель подписала так:

Самый счастливый Новый год!

Отец ребенка - муж модели, 52-летний актер Венсан Кассель, поделился с поклонниками видео, где запечатлен с беременной супругой. Там она стоит в купальнике на пляже.

Отметим, что Венсан Кассель уже воспитывает двоих детей - дочерей Деву и Леони от бывшей жены Моники Беллуччи. Для Тины Кунаки этот малыш станет первым.

Напомним, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера.