"Мисс Вселенная" выходит замуж за футболиста: фото счастливой пары

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017" из ЮАР Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Тимом Тибоу.

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Победительница конкурса “Мисс Вселенная-2017” из ЮАР 23-летняя Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным 31-летним профессиональным игроком в американский футбол Тимом Тибоу. О помолвке будущие супруги сообщили в Instagram.

Спасибо, что сказала “да“ и сделала меня самым счастливым человеком в мире, - написал спортсмен под снимками, на которых делает предложение.

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Девушка призналась, что не дождется, когда сможет провести с любимым всю жизнь.

Ты исполнил все мои мечты! Люблю тебя, мы проведем вместе вечность, - написала Нель-Петерс.

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Отметим, что пара начала встречаться летом 2018 года, а в декабре молодые люди познакомились с родителями друг друга. Кстати, игрок в американский футбол несколько лет назад признавался прессе, что не собирается заниматься сексом до брака.

Ранее сообщалось, что Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз.