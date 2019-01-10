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"Мисс Вселенная" выходит замуж за футболиста: фото счастливой пары

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Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017" из ЮАР Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Тимом Тибоу.
"Мисс Вселенная" выходит замуж за футболиста
"Мисс Вселенная" выходит замуж за футболиста
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Победительница конкурса “Мисс Вселенная-2017” из ЮАР 23-летняя Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным 31-летним профессиональным игроком в американский футбол Тимом Тибоу. О помолвке будущие супруги сообщили в Instagram. 

Спасибо, что сказала “да“ и сделала меня самым счастливым человеком в мире, - написал спортсмен под снимками, на которых делает предложение.  

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Девушка призналась, что не дождется, когда сможет провести с любимым всю жизнь. 

Ты исполнил все мои мечты! Люблю тебя, мы проведем вместе вечность, - написала Нель-Петерс. 

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Отметим, что пара начала встречаться летом 2018 года, а в декабре молодые люди познакомились с родителями друг друга. Кстати, игрок в американский футбол несколько лет назад признавался прессе, что не собирается заниматься сексом до брака. 

Ранее сообщалось, что Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз.

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Теги: Мисс Вселенная, Деми-Ли Нель-Петерс, Тим Тибоу, обручились
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