Нереальные: Оля Полякова похвасталась длинными ногами (фото)

Суперблондинка Оля Полякова обескуражила фанатов новым снимком.

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Звезда украинской сцены - Оля Полякова, которая приняла участие в проекте “Помятые, но живые“, опубликовала снимок, который привел в восторг фанатов. Чем артистка удивила в этот раз - знает Ivona.

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Так, в своем Instagram Полякова запостила фото, на котором позирует в костюме морячки. Звезда надела белоснежный топ, туфли-лодочки и колготы на голое тело.

Поклонники Оли оценили ее роскошные ноги и буквально засыпали звезду комплиментами. “Шикарная длинноногая женщина“, “Этот образ вам ну очень идет“, “Эталон красоты“, “У вас ноги нереальные“, “Красотка“, - пишут пользователи социальной сети. Среди них оказался и певец Виталий Козловский, который добавил комментарий “Ох, эти ноги!“.

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