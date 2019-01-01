"Помятые, но живые": звезды рассказали, как ремень безопасности спас им жизнь

Накануне новогодних праздников Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) в рамках кампании "За безопасные дороги" инициировал социальный проект "Помятые, но живые", призывающий водителей и пассажиров пользоваться ремнем безопасности.

В проекте “Помятые, но живые“ участвовали певицы Оля Полякова, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, TAYANNA и Michelle Andrade, телеведущие Владимир Дантес, Александр Педан и Тимур Мирошниченко.

Во время фотосессии украинские звезды позировали в мятых платьях и рубашках, показывая, что даже в предпраздничной лихорадке лучше пристегнуться в автомобиле и помять одежду, чем рисковать жизнью. Именно нежелание помять одежду входит в топ-10 причин того, почему водители и пассажиры не хотят использовать ремень безопасности.

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Игнорирование ремней безопасности - актуальная для Украины проблема. Это подтверждает всеукраинское исследование, которое провели в октябре 2018 года ГО Vision Zero и ЦЕДЕМ. По результатам исследования, средний показатель пользования ремнями безопасности среди водителей в городах Украины составляет 23%.

В декабре Верховная Рада во втором чтении рассматривала инициированный ЦЕДЕМ законопроект, цель которого уменьшение смертности и травматизма на дорогах благодаря формированию привычки пристегиваться в автомобиле. Этот законопроект предлагал увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности с 51 гривны до 850 гривен. Законодательную инициативу поддержали лишь 185 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Участники проекта “Помятые, но живые“ рассказали личные истории о том, как ремень безопасности спас жизнь им или их близким, и о своем отношении к повышению штрафов.

Тимур Мирошниченко, телеведущий

Тимур Мирошниченко пресс-служба

Я 12 лет за рулем, всегда пристегиваюсь сам и настаиваю, чтобы это сделали все, кто садится ко мне в машину. Однажды я попал в серьезную аварию. Ехал утром с работы домой, съемки продолжались более 14 часов, я был очень уставший. Буквально на две секунды потерял контроль над дорогой и врезался в маршрутку. Она, к счастью, была без пассажиров, и никто не пострадал. Единственный, кто мог серьезно пострадать, это я - машина была разбита. Меня спас ремень безопасности - благодаря тому, что был пристегнут, отделался царапиной на колене.

Я считаю, что штраф должен быть в разы больше, чем сейчас. Это повысит сознательность водителей и пассажиров. Ведь нужно понять, что цена непристегнутого ремня - это твоя жизнь.

Даша Астафьева, певица

Даша Астафьева пресс-служба

Ты выезжаешь на дорогу, не пристегнув ремень безопасности, или сел за руль в нетрезвом виде - и в первом, и во втором случае ты не владеешь ситуацией. Меня шокировали данные ЦЕДЕМ о том, что 77% украинских водителей не пристегиваются во время движения. Я считаю это преступлением не только против самого себя, но и против людей, которые тебя окружают на дороге. Ни имидж, ни удобство не стоят человеческой жизни.

Владимир Дантес, певец

Владимир Дантес пресс-служба

Когда мне было 16 лет, я ехал на мопеде и меня сбила машина. Тогда я понял, что главное на дороге - безопасность. Позже была ситуация, когда я вел машину и попал в аварию. Со мной были двое пассажиров, мы ехали из Харькова в Киев и приземлились в отбойник. Никто, к счастью, не пострадал благодаря тому, что все были пристегнуты.

Чтобы выработать привычку пристегиваться у других людей, надо начать с себя и своей семьи. У нас с Надей (Надя Дорофеева - жена Владимира Дантеса, - ред.) Это первое правило - сел, пристегнулся, только тогда поехал. Я считаю, что пристегиваться в машине должно стать модным.

TAYANNA, певица

TAYANNA пресс-служба

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Я за рулем 15 лет. Очень долго считала себя супергероем, который будет жить вечно, и ездила, не пристегиваясь. Однажды на перекрестке в мою машину врезался автомобиль. Если бы тогда я была не пристегнута, ударилась бы головой об окно - потеряла сознание или получила сотрясение. И теперь пользуюсь ремнем безопасности - всегда и везде.

Александр Педан, телеведущий

Александр Педан пресс-служба

Я сел за руль своего автомобиля более 10 лет назад и с того момента всегда использую ремень. Мне нравится чувство безопасности. Также я забочусь о безопасности близких - все, кто садится ко мне в машину, пристегиваются. Это правильно, это must и я бы хотел, чтобы это стало модным.

У меня недавно друг попал в аварию - из-за гололеда не справился с управлением и его выбросило в кювет. Все обошлось, он был пристегнут и подушки сработали, благодаря этому он остался цел и невредим.

Это же так просто - пристегнуться! И эту привычку можно выработать очень быстро. У меня это доведено до автоматизма, я даже не замечаю и делаю это за долю секунды. Я считаю, что надо быть ответственным по отношению к своей жизни и жизни других людей. Кому ты пытаешься что-то доказать? Что ты такой крутой и фартовый? Это ребячество! Неоправданное и глупое. Доказывать свою крутость надо правильными поступками.

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