Макс Барских поделился своим детским снимком (фото)
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Один из самых сексуальных украинских певцов - Макс Барских, чей сольный концерт покажут в новогоднюю ночь, поделился с поклонниками редким детским снимком. В Instagram певец опубликовал фото, на котором запечатлен еще совсем младенцем.
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В кадре Макс изображен на руках у своей старшей сестры Оксаны.
Недовольный. Стоим с сестрой, - коротко прокомментировал фотографию Барских.
“В детстве такие щечки! Вам они очень идут“, “С тех пор сильно похудел“, “Куда подевал свои щечки? Возвращай“, – написали в комментариях растроганные подписчика Макса.
Напомним, что в ноябре Макс Барских представил лид-сингл пятого студийного альбома “Семь“. Посмотреть видео можно здесь.
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