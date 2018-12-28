Макс Барских поделился своим детским снимком (фото)

Популярный украинский певец Макс Барских показал, как выглядел в детстве.

Читай также: Чего боится Козловский и не любит Винник: Звезды рассказали истории о встрече Нового года

Один из самых сексуальных украинских певцов - Макс Барских, чей сольный концерт покажут в новогоднюю ночь, поделился с поклонниками редким детским снимком. В Instagram певец опубликовал фото, на котором запечатлен еще совсем младенцем.

Читай также: Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера

В кадре Макс изображен на руках у своей старшей сестры Оксаны.

Недовольный. Стоим с сестрой, - коротко прокомментировал фотографию Барских.

“В детстве такие щечки! Вам они очень идут“, “С тех пор сильно похудел“, “Куда подевал свои щечки? Возвращай“, – написали в комментариях растроганные подписчика Макса.

Напомним, что в ноябре Макс Барских представил лид-сингл пятого студийного альбома “Семь“. Посмотреть видео можно здесь.