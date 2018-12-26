Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера
Украинская певица Тина Кароль опубликовала пикантный кадр.
Популярная исполнительница Тина Кароль поразила поклонников смелой фотосессией.
Читай также: Тина Кароль назвала мужчину своей мечты
Так, в своем Instagram-аккаунте певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в стильном пиджаке на голое тело.
Поклонники Тины Кароль бурно отреагировали на пикантный кадр. Они назвали ее образ нежным, но в то же время соблазнительным.
Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова рассказала, как воспитывает детей.
Полная версия правил