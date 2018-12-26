Украинская певица Тина Кароль опубликовала пикантный кадр.

Популярная исполнительница Тина Кароль поразила поклонников смелой фотосессией.

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Так, в своем Instagram-аккаунте певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в стильном пиджаке на голое тело.

Поклонники Тины Кароль бурно отреагировали на пикантный кадр. Они назвали ее образ нежным, но в то же время соблазнительным.

Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера instagram.com/tina_karol/

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова рассказала, как воспитывает детей.