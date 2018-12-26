Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера

Комментариев: 0
Украинская певица Тина Кароль опубликовала пикантный кадр.
Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера
Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера
instagram.com/tina_karol/

Популярная исполнительница Тина Кароль поразила поклонников смелой фотосессией.

Читай также: Тина Кароль назвала мужчину своей мечты

Так, в своем Instagram-аккаунте певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в стильном пиджаке на голое тело. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Поклонники Тины Кароль бурно отреагировали на пикантный кадр. Они назвали ее образ нежным, но в то же время соблазнительным.

Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера
Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера
instagram.com/tina_karol/

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова рассказала, как воспитывает детей.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь