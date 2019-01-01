"Уже тогда отличалась": Надя Мейхер показала, как выглядела в 12 лет (фото)

Украинская певица Надежда Мейхер поделилась архивными новогодними снимками.

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Экс-солистка группы “ВИА Гра”, украинская певица и дизайнер Надежда Мейхер всегда отличалась красотой и сексуальностью. Внимание окружающих девушка привлекала еще со школьных лет. В доказательство этому артистка опубликовала архивные новогодние фото, которые буквально поразили поклонников.

На снимках 12-летняя Мейхер позирует в красном платье в пол и выглядит намного старше своих ровесниц.

1994-1995 гг. Мне около 12 лет...Нос красный, мне жутко холодно. Но я стойко выдержала первую, школьную популярность. Помню с этого школьного подиума я около часа не сходила.))) Станцевав на новогоднем празднике ЗОШ 1 моего родного города Волочиск Танго (аккомпанировал учитель музыки, играя на баяне))), девушки и парни из разных классов решили, что со мной нужно обязательно сфотографироваться )))). На память остались только эти два фото... Видимо, это был один из судьбоносных знаков, суливших в будущем бЭшену популярность, - прокомментировала фото Надежда.

Накануне другая украинская певица - Надя Дорофеева призналась, когда у них с Дантесом будут дети.