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Тина Кароль очаровала поклонников откровенным образом (фото)

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Певица Тина Кароль поделилась в Instagram снимком в откровенном наряде.
Тина Кароль очаровала поклонников откровенным образом
Тина Кароль очаровала поклонников откровенным образом
instagram.com/fantina

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Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала звездным тренером вокального проекта “Голос країни-9”, в очередной раз очаровала поклонников своей красотой. В Instagram Тина опубликовала фото, на котором позирует в соблазнительном образе. 

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На снимке певица запечатлена в черном платье с изящным декольте. Фанаты Кароль не остались равнодушны и засыпали ее комплиментами, отметив сексуальный образ артистки и ее пышные формы. "Тина, вы идеал во всем!", "Сладкая, как тортик", Очень женственно и романтично", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Напомним, что ранее другая популярная исполнительница Оля Полякова попала под капельницы после похода в салон красоты.
 

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Теги: Тина Кароль, фото
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