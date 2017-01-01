Украинская певица TAYANNA призналась, собирается ли в третий раз бороться за участие в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Будет ли TAYANNA участвовать в Нацотборе на "Евровидение-2019"? instagram.com/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская исполнительница TAYANNA дважды боролась за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе “Евровидение“. В 2017 году ее обошла группа O.Torvald, а в 2018-м - молодой певец MELOVIN. Пойдет ли TAYANNA третий раз на Нацотбор - в 2019 году?

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Прямого ответа на этот вопрос певица пока что не дает, однако, в недавнем интервью изданию “Арт-мозаика“ артистка призналась, что готова опять поучаствовать в отборе:

Победа на конкурсах важна, но часто она становится слишком серьезным испытанием! Намного важнее, это когда есть к чему стремиться. Пока не планирую участвовать в Национальном отборе на “Евровидение-2019“, но зарекаться не буду. Если появится достойная песня, попробую свои силы еще раз.

Предлагаем вспомнить, с какой песней TAYANNA приходила на Нацотбор на “Евровидение“ в 2017-м...

... и 2018 году:

Напомним, украинский мультиартист MONATIK презентовал песню “Все, что мне нужно“. Послушать ее можно здесь.