Оля Полякова попала под капельницу: что случилось?
Украинская певица Оля Полякова попала в больницу: названа причина.
Популярная исполнительница Оля Полякова попала под капельницы после похода в салон красоты.
Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте:
Ребята, вы не поверите, чем закончился мой поход в салон красоты. Я ударилась головой об верх машины и теперь лежу под капельницей.
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По словам Оли Поляковой, несмотря на боль, ей все равно пришлось ехать на корпоратив:
Несмотря на то, что голова моя болит, корпоратив отработать нужно, ибо люди ждут. Поэтому вот в таком вот состоянии я, после капельницы, еду работать.
Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль назвала мужчину своей мечты.
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