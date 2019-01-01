Украинская певица Оля Полякова попала в больницу: названа причина.

Оля Полякова попала под капельницу: что случилось? Владимир Бугаенко

Популярная исполнительница Оля Полякова попала под капельницы после похода в салон красоты.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте:

Ребята, вы не поверите, чем закончился мой поход в салон красоты. Я ударилась головой об верх машины и теперь лежу под капельницей.

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По словам Оли Поляковой, несмотря на боль, ей все равно пришлось ехать на корпоратив:

Несмотря на то, что голова моя болит, корпоратив отработать нужно, ибо люди ждут. Поэтому вот в таком вот состоянии я, после капельницы, еду работать.

Оля Полякова попала под капельницу: что случилось? instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль назвала мужчину своей мечты.