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Оля Полякова беременна третьим ребенком: правда или нет?

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Украинскую певицу Олю Полякову заподозрили в беременности: узнайте, действительно ли она находится в интересном положении.
Оля Полякова беременна третьим ребенком: правда или нет
Оля Полякова беременна третьим ребенком: правда или нет
Вова Бугаенко

Украинская певица Оля Полякова часто шокирует публику и подкидает поводы для разговоров о себе. Но есть одна “вечная“ тема - третья беременность артистки.

Из-за того, что когда-то Оля проговорилась о том, что хочет родить мальчика, теперь на каждой фотографии исполнительницы поклонники видят округлившийся животик. К примеру, на днях Полякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со съемок, на котором запечатлена в облегающем леопардовом платье:

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Поклонники тут же рассмотрели “беременный“ животик и принялись обсуждать интересное положение Поляковой. Но действительно ли она беременна третьим ребенком?

Фаны артистки снова ошиблись. В Instastories Оля опубликовала видео, на котором демонстрирует идеальный подкачанный живот и сказала:

Вот мой “ужасный“ живот, который вы там все наблюдаете. А у вас есть такой живот после двух детей, а?

 

Оля Полякова
Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

 

Смотрите видео здесь:

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Похоже, в ближайшее время певица не обрадует поклонников новостью о пополнении в семье, так как полностью сосредоточена на карьере. Полякова активно снимается в фильмах, выпускает новые песни и готовится к своему гранд-шоу “Королева ночи“.

Отметим, что сейчас Оля воспитывает двоих дочерей - 13-летнюю Машу и 7-летнюю Алису.

Напомним, ранее дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл. Видео смотрите здесь.

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Теги: Оля Полякова, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  14.12.2018, 12:30
Оценка:  0
pусский
Хуёво быть звездой, даже пропердеться спокойно нельзя - сразу мешают... Пусть переезжает в великую и могучую Россию, у нас пусть пердит, ебётся и косит бабло сколько хочет, всех любопытных мы к украинским морякам подсадим, гы-гы-гы!
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