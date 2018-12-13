Оля Полякова беременна третьим ребенком: правда или нет?
Украинская певица Оля Полякова часто шокирует публику и подкидает поводы для разговоров о себе. Но есть одна “вечная“ тема - третья беременность артистки.
Из-за того, что когда-то Оля проговорилась о том, что хочет родить мальчика, теперь на каждой фотографии исполнительницы поклонники видят округлившийся животик. К примеру, на днях Полякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со съемок, на котором запечатлена в облегающем леопардовом платье:
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Поклонники тут же рассмотрели “беременный“ животик и принялись обсуждать интересное положение Поляковой. Но действительно ли она беременна третьим ребенком?
Фаны артистки снова ошиблись. В Instastories Оля опубликовала видео, на котором демонстрирует идеальный подкачанный живот и сказала:
Вот мой “ужасный“ живот, который вы там все наблюдаете. А у вас есть такой живот после двух детей, а?
Смотрите видео здесь:
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Похоже, в ближайшее время певица не обрадует поклонников новостью о пополнении в семье, так как полностью сосредоточена на карьере. Полякова активно снимается в фильмах, выпускает новые песни и готовится к своему гранд-шоу “Королева ночи“.
Отметим, что сейчас Оля воспитывает двоих дочерей - 13-летнюю Машу и 7-летнюю Алису.
Напомним, ранее дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл. Видео смотрите здесь.
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