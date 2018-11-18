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Тина Кароль назвала мужчину своей мечты

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Украинская певица Тина Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце.
Тина Кароль назвала мужчину своей мечты
Тина Кароль назвала мужчину своей мечты
instagram.com/tina_karol/

После смерти мужа Евгения Огира популярная исполнительница Тина Кароль перестала афишировать личную жизнь и о своих чувствах говорит только в песнях.

Однако в интервью изданию “Сегодня“ артистка призналась, кого считает мужчиной своей мечты:

Мужчина моей мечты — этой мой сын, и он ведет себя, кстати, уже действительно как настоящий мужчина. А вот свои секреты и тайны я рассказывать вам не хочу. Мне кажется, это не совсем этичный вопрос. Извините.

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Отметим, что сын Тины Кароль - Вениамин, родился 18 ноября 2008 года. Отцом мальчика стыл ныне покойный Евгений Огир. Сейчас 10-летний мальчик получает образование в Великобритании.

Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу уличили в обмане. Подробности читайте здесь

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Теги: Тина Кароль, Вениамин Огир, новости, шоу-биз, фото
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