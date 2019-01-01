"Голос країни-9": тренеры поделились первыми впечатлениями

На этой неделе начались съемки первых слепых прослушиваний девятого сезона проекта "Голос країни-9": тренеры поделились впечатлениями.

Тренеры проекта “Голос країни-9“ Потап, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan успели поделиться первыми впечатлениями и эмоциями от новых участников и обновленного тренерского состава.

Так, Dan Balan поделился в сегодняшнем утреннем эфире “Сніданку з 1+1“, трудно ли быть тренером “Голоса“:

Это вау! Это первый раз, когда я участвую в таком масштабно телевизионном проекте. Раньше я никогда себя не видел в таком формате. Я сочиняю музыку, продюсирую, пою. И когда мне пришло это предложение, я это принял как челлендж и сказал себе: “Нужно попробовать“. Признаюсь, первый день был сложным, это же совсем другая кухня для артиста. А на второй день стало уже лучше и интересней.

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Певец рассказал, что ему удалось собрать международную команду, с участниками из разных стран, а также он искал голос, который сияет, не обязательно, чтобы он был идеален и за ним стояла определенная история:

Главное, чтобы человек был в гармонии с ним. Поэтому я буду искать эту гармонию, чтобы мотивировать участника и, чтобы он сиял еще ярче, а его пение цепляло каждого.

Ведущие также попытались узнать, каким все же тренером будет Dan Balan:

Я еще не знаю, каким тренером я буду. Я постараюсь найти себя и буду настоящим. Но пушистым я точно не буду.

На вопрос, песни кого из тренеров Dan Balan любит напевать в душе, артист признался, что после четырех дней съемок может петь только Тину Кароль.

Тина Кароль в свою очередь на днях в “Сніданку з 1+1“ рассказала о впечатлениях от работы в составе мужской команды:

С ребятами очень весело. Конечно, это мужская компания, в которой мне достаточно комфортно. Но все же у них есть свои шутки, от которых у меня временами краснеют щеки и я закрываю глаза и уши. Очень весело, но иногда теряюсь, слишком они красивые.

Напомним, ранее Тина Кароль назвала мужчину своей мечты.