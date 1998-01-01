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Алиссе Милано - 46: как сейчас выглядит Фиби из "Зачарованных"

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В среду, 19 декабря, американская актриса Алисса Милано отмечает свое 46-летие: узнайте, как она выглядит сейчас.
День рождения Алиссы Милано: как сейчас выглядит Фиби из Зачарованных
День рождения Алиссы Милано: как сейчас выглядит Фиби из Зачарованных
famousfix.com

В среду, 19 декабря, известная актриса Алисса Милано отмечает свое 46-летие. В первую очередь зрители помнят ее по сериалу “Зачарованные“, где женщина сыграла Фиби Холливелл.

Кинокарьера Алиссы началась с фильма “Коммандо“, где она в 12-летнем возрасте сыграла вместе с Арнольдом Шварценеггером.

 

Алисса Милано в фильме
Алисса Милано в фильме "Коммандо"
Кадр из видео

 

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Уже в 1998-м Милано сыграла главную роль в “Зачарованных“, которая сделала ее известной на весь мир. После завершения мистической эпопеи Алисса играла в сериале “Любовницы“, однако ушла из него в 2014 году из-за рождения дочери. Сейчас актриса уделяет все время семье, а также благотворительной и общественной деятельности.

В честь дня рождения Алиссы Милано Ivona предлагает вспомнить, как она выглядела во времена съемок в “Зачарованных“, и как выглядит сейчас.

Напомним, ранее свое 72-летие отметил культовый режиссер Стивен Спилберг. Смотрите подборку его лучших фильмов здесь.

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Теги: Алисса Милано, Зачарованные, фото, новости, шоу-биз
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