"Эта песня – я сама": Надежда Мейхер представила клип "Надежда"

Украинская певица Надежда Мейхер впервые за долгое время презентовала видеоработу на песню “Надежда”.

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Автором честного и пронзительного трека бывшей участницы группы «ВИА Гра» Надежды Мейхер о заветном счастье стала певица Alyosha.

Сама Надежда говорит о песне так:

Признаюсь честно: был период, когда я зареклась развивать собственный сольный проект. Мне было достаточно продюсирования и работы над спектаклем “ИСТОРИЯ DE UN AMOR”. Знакомство с Alyosha кардинально изменило мой настрой! Мы познакомились в моём бутике “Meiher by Meiher”, стали общаться. И я поняла, что мы очень похожи! Мне искренне захотелось, чтобы Алёна написала для меня песню. Спустя пару месяцев мы пересеклись на студии звукозаписи, и Alyosha просто ошарашила меня фразой: “Надя! Мне хочется написать для тебя песню!”. У меня не было слов!!! Спустя полчаса Алёна уже напевала мне “Надежду” прямо в студии — а я с дрожью по телу представляла всё: и аранжировку, и свою манеру исполнения, и клип! Эта песня — это я сама.

Alyosha комментирует выход песни так:

Воспетая “надежда на счастье” есть абсолютно у каждого. Иногда ты сквозь года проносишь какие-то отношения “без шансов”, но где-то в душе хранишь трепет, веру, думая о человеке. И когда он внезапно возникает в твоей жизни вновь, ты расцветаешь! Мы с Надей пережили схожие моменты и ситуации, практически одинаково видим и оцениваем мир. Поэтому мне было очень легко написать для неё трек!

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Режиссёром клипа “Надежда” стала известная украинская клипмейкер Елена Винярская. Это первая совместная работа Винярской и Мейхер, несмотря на сотрудничество и в клипе певца ДОРОШ “Ресницами”, и в видео для первого продюсерского проекта Надежды — певицы РАШЕЛЬ — “Побудь со мной”. Идея клипа проста: всё в жизни — игра, честная и искренняя: игра слов, игра взаимоотношений. В том самом Единственном для женщины мужчине может уживаться три личности: муж, друг и любовник. В клипе это раскрывается через танец. Надежда Мейхер рассказала о клипе:

Мой любимый эпизод в клипе — это армрестлинг! Отношения — это некая борьба, особенно если женщина сильна духом. Она борется неспециально, она просто не может иначе! В детстве я часто соревновалась с мальчишками — и побеждала! Все идеи приходят из детства и жизненного опыта. И только тогда, когда тебе искренне нравится то, что ты делаешь!

Исполнительница признаётся: если “Надежда” получит отклик у слушателя и зрителя, она с удовольствием продолжит работать в этом направлении.

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