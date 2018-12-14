Евгения Власова кардинально изменила имидж: фото

Украинская певица Евгения Власова, перед тем, как вернуться на сцену, решила поэкспериментировать над своим образом.

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Известная украинская певица Евгения Власова, которая перенесла несколько операций и курс химиотерапии, кардинально поменяла свой образ. Женя приняла участие в проекте директора оргкомитета конкурса “Мисс Украина Вселенная“ Анны Филимоновой, которая помогает девушкам менять свой стиль и внешность. Что из этого получилось - смотрите ниже.

В своем Instagram Анна опубликовала несколько фото и видео, на которых происходит трансформация Евгении.

Так, Власова из русоволосой девушки превратилась в страстную брюнетку.

Женя Власова сменила цвет волос instagram.com/knopakoki/

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Отметим, что пока Евгения не решилась попрощаться со своим натуральным цветом волос, и предпочла примерить черный парик.

Певица в восторге от своего нового образа instagram.com/knopakoki/

Поклонники приняли метаморфозы Жени с восторгом. “Ты в любом виде остаешься непревзойденной“, – пишут пользователи в Instagram. А как вам трансформация певицы?

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