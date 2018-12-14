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Евгения Власова кардинально изменила имидж: фото

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Украинская певица Евгения Власова, перед тем, как вернуться на сцену, решила поэкспериментировать над своим образом.
Евгения Власова кардинально изменила имидж
Евгения Власова кардинально изменила имидж
instagram.com/knopakoki/

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Известная украинская певица Евгения Власова, которая перенесла несколько операций и курс химиотерапии, кардинально поменяла свой образ. Женя приняла участие в проекте директора оргкомитета конкурса “Мисс Украина Вселенная“ Анны Филимоновой, которая помогает девушкам менять свой стиль и внешность. Что из этого получилось - смотрите ниже. 

В своем Instagram Анна опубликовала несколько фото и видео, на которых происходит трансформация Евгении. 

Так, Власова из русоволосой девушки превратилась в страстную брюнетку. 

 

Женя Власова сменила цвет волос
Женя Власова сменила цвет волос
instagram.com/knopakoki/

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Отметим, что пока Евгения не решилась попрощаться со своим натуральным цветом волос, и предпочла примерить черный парик. 

Певица в восторге от своего нового образа
Певица в восторге от своего нового образа
instagram.com/knopakoki/

Поклонники приняли метаморфозы Жени с восторгом. “Ты в любом виде остаешься непревзойденной“, – пишут пользователи в Instagram. А как вам трансформация певицы?

Здесь смотрите, как выглядит без макияжа еще одна украинская певица - Вера Брежнева.

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Теги: Евгения Власова, сменила имидж, фото
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