Лилия Ребрик примерила образ главной героини "Игры престолов"
Украинская ведущая Лилия Ребрик показала, как выглядит в образе "матери драконов": смотреть фото.
Ведущая Лилия Ребрик примерила образ Дейенерис Таргариен из культового сериала “Игра престолов“, которую играет Эмилия Кларк.
Результатом звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте:
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Поклонники положительно отреагировали на эксперимент Ребрик и отметили, что этот сериальный образ ей к лицу.
А вот как выглядит в роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк:
Скоро мы увидим результаты съемки Лилии Ребрик в образе "матери драконов", а пока что предлагаем оценить, кто выглядит лучше:
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