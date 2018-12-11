Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лилия Ребрик примерила образ главной героини "Игры престолов"

Комментариев: 0
Украинская ведущая Лилия Ребрик показала, как выглядит в образе "матери драконов": смотреть фото.
Лилия Ребрик примерила образ Дейенерис Таргариен
Лилия Ребрик примерила образ Дейенерис Таргариен
instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая Лилия Ребрик примерила образ Дейенерис Таргариен из культового сериала “Игра престолов“, которую играет Эмилия Кларк.

Результатом звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте:

Читай также: Лилия Ребрик показала свою 95-летнюю бабушку

Поклонники положительно отреагировали на эксперимент Ребрик и отметили, что этот сериальный образ ей к лицу.

А вот как выглядит в роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк:

Скоро мы увидим результаты съемки Лилии Ребрик в образе "матери драконов", а пока что предлагаем оценить, кто выглядит лучше:

 

Напомним, ранее ведущая Валентина Хамайко объяснила, почему вышла на работу сразу после родов. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Лилия Ребрик, Дейенерис Таргариен, фото, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь