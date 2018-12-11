Лилия Ребрик примерила образ главной героини "Игры престолов"

Украинская ведущая Лилия Ребрик показала, как выглядит в образе "матери драконов": смотреть фото.

Ведущая Лилия Ребрик примерила образ Дейенерис Таргариен из культового сериала “Игра престолов“, которую играет Эмилия Кларк.

Результатом звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте:

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Поклонники положительно отреагировали на эксперимент Ребрик и отметили, что этот сериальный образ ей к лицу.

А вот как выглядит в роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк:

Скоро мы увидим результаты съемки Лилии Ребрик в образе "матери драконов", а пока что предлагаем оценить, кто выглядит лучше:

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