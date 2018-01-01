Евгения Власова показала своего брата

Евгения Власова призналась, кто самый важный мужчина в ее жизни.

Украинская певица Евгения Власова после новости о своей болезни и длительном лечении долго не появлялась на публике. Артистка не первый раз сталкивается с проблемой со своим здоровьем, но очень благодарна своим близким и неравнодушным людям, которые помогают ей.

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Правда, у Евгении Власовой есть человек, которые является для нее авторитетом. Власова призналась, кто для нее – самый важный мужчина. И если вы подумали, что это любимый человек, то это не он.

Во-первый, она не говорит есть ли у нее молодой человек. А, во-вторых, как сообщила Власова, он с ней почти всю ее жизнь.

Именно брата Петра Власова считает самым главным мужчиной в своей жизни. Именно Петр всегда с ней рядом и дает советы, в которых она нуждается:

Евгения Власова с братом фото instagram.com/eygeniavlasova

Петр всегда был единственным мужчиной для меня, которому я могла бы довериться, возможно, как отцу. Спросить какие-то интимные моменты. Кто бы со мной рядом не появлялся из мужчин, он всегда четко определяет, кто есть кто. Для меня он лучший друг, он моложе меня, но мудрости и знаний в нем я черпаю много. Мне не нужно книги читать, достаточно просто его слушать.

Напомним, что MONATIK впервые показал своих детей. Певец опубликовал снимок с сыновьями. Фото – по ссылке.