Александр Педан повторил обнаженное фото Оли Поляковой

Украинский ведущий Александр Педан скопировал откровенную фотографию певицы Оли Поляковой: смотрите, что из этого получилось.

Ведущий Нового канала Александр Педан скопировал полностью обнаженное фото исполнительницы Оли Поляковой, которое в конце октября наделало шуму в сети.

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В своем Instagram-аккаунте Александр опубликовал фото, на котором запечатлен в одном лишь светлом парике на фоне водоема. Это точь-в-точь повторяет октябрський снимок Поляковой.

В своем влоге Педан показал, как создавалось это фото:

На пародию отреагировала и сама Оля Полякова, которая предложила поклонникам сравнить, “у кого лучше харизма“:

Напомним, ранее дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл. Видео смотрите здесь.