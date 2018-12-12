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Александр Педан повторил обнаженное фото Оли Поляковой

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Украинский ведущий Александр Педан скопировал откровенную фотографию певицы Оли Поляковой: смотрите, что из этого получилось.
Александр Педан повторил обнаженное фото Оли Поляковой
Александр Педан повторил обнаженное фото Оли Поляковой
instagram.com/polyakovamusic; instagram.com/pedanos

Ведущий Нового канала Александр Педан скопировал полностью обнаженное фото исполнительницы Оли Поляковой, которое в конце октября наделало шуму в сети.

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В своем Instagram-аккаунте Александр опубликовал фото, на котором запечатлен в одном лишь светлом парике на фоне водоема. Это точь-в-точь повторяет октябрський снимок Поляковой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШОК. Голий Педан відтворив фото голої Полякової 😱😱😱 @polyakovamusic ⠀ Друзі, ні я не з’їхав з глузду, це просто на каналі #педанможет вийшло чергове веселе відео 🤟🏻🤟🏻🤟🏻 ⠀ На цей раз я повторив фото наших зірок і ось перша фотокарточка. Як ми його створювали можете глянути на ютубі, посилання у шапці профілю 😁😁😁 ⠀ ⠀ @polyakovamusic твій горіх звичайно це неповторний оригінал, але на будь який шедевр має бути достойна репліка 😂😂😂 ⠀ ⠀ Ну а для журналістів одразу накидаю декілька варіантів заголовків: ⠀ - Голий Педан бігає по Гідропарку і думає що він на Мальдівах ⠀ - «Попа як у Кім». Педан замахнувся на святе. На попу Полякової ⠀ - Педан показав те, чим не налякаєш їжака і Джамалу ⠀ ⠀ Ну і звичайно не забувайте писати коментарі типу «Скатився», «Впав нижче плінтуса» і т.д ⠀ ⠀ Хто вже зацінив нове відео? Як вам?) ⠀ ⠀ #трусыдлятрусов

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

В своем влоге Педан показал, как создавалось это фото:

На пародию отреагировала и сама Оля Полякова, которая предложила поклонникам сравнить, “у кого лучше харизма“:

Напомним, ранее дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл. Видео смотрите здесь.

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Теги: Александр Педан, Оля Полякова, новости, шоу-биз, фото
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