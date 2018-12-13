Украинская певица Вера Брежнева поразила поклонников естественной красотой: фото.

Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа instagram.com/ververa

Бывшая участница поп-группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа.

Читай также: Вера Брежнева показала себя в мужском образе

Снимок, на котором артистка поразила поклонников естественной красотой, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой.

Вот как Вера Брежнева выглядит без макияжа:

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и подчеркнули, что выглядит она очень хорошо и молодо даже без косметики.

Напомним, Вера Брежнева попала в комикс Marvel. Подробности читайте здесь.