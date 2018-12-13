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Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа

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Украинская певица Вера Брежнева поразила поклонников естественной красотой: фото.
Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа
Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/ververa

Бывшая участница поп-группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа.

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Снимок, на котором артистка поразила поклонников естественной красотой, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой.

Вот как Вера Брежнева выглядит без макияжа:

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и подчеркнули, что выглядит она очень хорошо и молодо даже без косметики.

Напомним, Вера Брежнева попала в комикс Marvel. Подробности читайте здесь. 

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Теги: Вера Брежнева, фото, без макияжа, новости, шоу-биз
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VikaVikovna    14.12.2018, 16:13
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