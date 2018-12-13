Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа
Украинская певица Вера Брежнева поразила поклонников естественной красотой: фото.
Бывшая участница поп-группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа.
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Снимок, на котором артистка поразила поклонников естественной красотой, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:
Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой.
Вот как Вера Брежнева выглядит без макияжа:
Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и подчеркнули, что выглядит она очень хорошо и молодо даже без косметики.
Напомним, Вера Брежнева попала в комикс Marvel. Подробности читайте здесь.
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