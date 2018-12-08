Дженнифер Лопес похвасталась рождественской елкой: фото

Популярная американская певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимком рождественской елки, которую звезда украсила вместе с детьми и мужем.

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Многие звезды уже заняты подготовкой к зимним праздникам. Не стала исключением и Дженнифер Лопес, которая совсем недавно презентовала зажигательный клип "Te Guste". Американская актриса и певица на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом, а также детьми наряжает рождественскую елку.

Замечательное время с малышами. Люблю Рождество, – лаконично написала Лопес.

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Для декора знаменитость выбрала красный и белый цвета, украсив дерево шарами разной формы, а также цветами.

Накануне трогательными новогодними фото с дочкой поделилась украинская певица Гайтана.