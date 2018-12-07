Как принцессы: Гайтана устроила фотосессию с маленькой дочкой
Волшебные фото Гайтаны и ее дочки растрогали фанатов певицы.
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Певица Гайтана, которая родила дочь в минувшем году, растрогала сеть новогодней фотосессией со своей малышкой. На снимках, опубликованных в Instagram, Гайтана и Сапфир-Николь позируют в белоснежных платьях.
Я благодарна всему, что происходило со мной в жизни... Ведь все это готовило меня к встрече с тобой, – трогательно подписала фото Гайтана.
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Фотограф Яна Теплова засняла Гайтану с дочкой на фоне стильных елок и новогодних декораций.
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