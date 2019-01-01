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Регину Тодоренко выписали из роддома: первые фото

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В сети появились первые кадры Регины Тодоренко и ее новорожденного малыша.
Регину Тодоренко выписали из роддома
Регину Тодоренко выписали из роддома
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5 декабря Ivona сообщала о том, что экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко впервые стала мамой. Она родила сына своему супругу - российскому певцу Владу Топалову, с которым недавно официально расписалась. Сегодня стало известно, что украинку выписали из московского роддома, где появился на свет ее малыш.

Влад Топалов забрал из роддома Регину Тодоренко с сыном
Влад Топалов забрал из роддома Регину Тодоренко с сыном
Кадр из Youtube

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Из родильного дома Тодоренко с сыном забрал Топалов. Ни друзей, ни родственников на месте не было, передают местные СМИ. Влад и Регина с малышом на руках покинули московский роддом №29 имени Н.Э. Баумана в сопровождении няни.

Накануне четвертого ребенка родила украинская ведущая Валентина Хамайко.

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Теги: Регина Тодоренко, влад топалов, родила, новости
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