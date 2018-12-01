Ведущая программы “Сніданок. Вихідний“ на канале 1+1 Валентина Хамайко родила четвертого ребенка от своего мужа Андрея Онистрата.

Малыш появился на свет 5 декабря в частном родильном доме. О радостном событии Валентина сообщила в своем Instagram-аккаунте:

Лежу и не могу уснуть от эмоций, счастья, усталости и ваших поздравлений. Спасибо Руслан Сеничкин, который неожиданно для нас, да и для себя также, поддержал нас с Андреем, развлекал и отвлекал разговорами. Через час после нашего разговора я уже держала сына на руках.