Валентина Хамайко родила четвертого ребенка
Ведущая программы “Сніданок. Вихідний“ на канале 1+1 Валентина Хамайко родила четвертого ребенка от своего мужа Андрея Онистрата.
Малыш появился на свет 5 декабря в частном родильном доме. О радостном событии Валентина сообщила в своем Instagram-аккаунте:
Лежу и не могу уснуть от эмоций, счастья, усталости и ваших поздравлений. Спасибо Руслан Сеничкин, который неожиданно для нас, да и для себя также, поддержал нас с Андреем, развлекал и отвлекал разговорами. Через час после нашего разговора я уже держала сына на руках.
Лежу і не можу заснути від емоцій, щастя...втоми і кількості Ваших вітань!!!! Дякую Вам🙏🏻 @ruslan_senichkin несподівано для мене і, напевно, для тебе теж))) ти мене ...та ні нас з @onistrataa дуже підтримав.... просто розважав розмовами і відволікав.... А через годину після нашої розмови я вже тримала сина на руках!!!! Завтра буду прокидатись і дивитись @snidanok в @leleka_clinic ! А якщо все вдасться то і наживо поговоримо! P.S. Про пологи вже завтра))) напишу!
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Ведущая уже воспитывает троих детей: 9-летнюю Соломию, 5-летнюю Мирославу и 5-летнего Михаила.
Всього троє дітей, але з ними мільйон відволікаючих факторів зробити те, що планувала. На тижні @marichkapadalko передала мені естафету на підтримку флешмобу @paveletskaya_svitlana #воничитають з запитом, що читають мої діти і як взагалі закохати дітей у читання 💚📖. 📚перші власні книги у Соломії ( старша ) з‘явились десь у 1,5 роки... Саме тоді почала з‘являтись звичка розглядати книгу перед сном і читати. @solomia_onistrat ідеальна дитина. Любила слухати і ставила сотні зустрічних питань...📌Перші книги обов‘язково мають бути з маленьким текстом і великою кількістю малюнків...щоб можна було не лише читати, а ще й розглядати намальоване та вигадувати свої варіанти тексту 📚З появою Михайла все трішки змінилось...я продовжила орієнтуватись на старшу дитину і читати книги які цікаві їй...a сину давала в руки його книгу...яскраву і з малюнками. Його вистачало на декілька хвилин.../ Десь з 3 р Михайла тактику змінила. Спочатку читала десь 15-20 хв перед сном для Соломії...а потім обіймала Михайла і читала його книгу...але син знову відволікався ...вистачало його на 5 хв спокою, а далі ти читай а я буду по ліжку стрибати🙈... 📌тут я просто терпіла...робила паузи, коли розуміла, що мене ніхто не слухає і продовжувала. лише тоді коли син питав чому я припинила читати. Пояснювала і знову читала. Справжнє бажання читати у Михайла з‘явилось лише зараз...в 7 років. І головним стимулом для цього став азарт!!!! Наша школа @think_global_school в Білогородці заохочує дітей до читання, виплачуючи за прочитані книги спеціальну шкільну валюту - «кепси». І це спрацювало👏🏻 📚Мирослава, найменша, ще не читає ...але обожнює книги... Головна умова - читати емоційно і в ролях, змінюючи голос кожного героя. ❣️Важливо нам батькам не втратити терпіння і не переключитись на мультики з iPad перед сном чи б/я відео з телефону... ❣️ Обов‘язково практикувати переказ казки і аналіз дій різних героїв. ❣️Якщо в сім‘ї декілька дітей, то приділяти увагу кожному з них, читаючи книгу відповідно до віку! ❣️ А ще у дітей є особливий азарт, коли вони мають свою книжкову шафу і можуть формувати власну бібліотеку. @liudmila.barbir та @nelya_shovkoplyas що ви читаєте дітям? #книголав #воничитаю
Напомним, 5 декабря сына родила еще одна украинская ведущая - Регина Тодоренко. Подробности читайте здесь.
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