Анна Седокова рассказала, чем закончился суд за наследство ее экс-супруга
Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова судится за наследство своего первого супруга - футболиста Валентина Белькевича, который скончался в 2014 году.
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Через суд певица пытается доказать, что квартира экс-супруга должна принадлежать их дочери - 13-летней Алине. 5 декабря состоялось слушание в Апелляционном суде. Как прошел процесс Седокова рассказала в своем Instagram-аккаунте:
Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь у Алины появилась реальная надежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде! Мы все.
Друзья ❤️ Сегодня апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь, у Алины появилась реальная надежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде !!!! Мы все 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 И это произошло благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы неравнодушны! Благодаря вашим тёплым словам !Спасибо Судьям, спасибо Адвокатам , спасибо Прессе, которая поддержала нас с дочкой и родителями Валентина ! Мы все вам до безумия благодарны ! Знаете, вчера я долго не решалась сделать пост. Думала, что как-то станет все грязно сразу, что не имею права об этом говорить вслух, но мы договорились дать интервью одному большому изданию. Издание подтвердило. Прислали вопросы.,Все было хорошо и тут в 6 часов вечера они присылают нам сообщение - «Нам не интересно». Мы не знаем, что произошло .( Не знаем, кто на них надавил, а может действительно «не интересно». И я написала пост, а вы его прочли и все хорошо. Сегодня это издание было в суде ❤️ Итак, 2 урока, которые преподала мне жизнь за эти два дня: 1. Даже если вам кто-то скажет: «нам не интересно» - не верьте и не останавливаетесь ! Не интересно одному , точно будет интересно другому , и этот другой будет ещё больше! Спасибо @kp_ukraine @viva_ukraine_magazine @peopletalkru и всем журналистам, которые нас с семьей поддержали. 2. Никогда не молчите ! Это я поняла и в ситуации с Моникой и сегодня ! Говорите ! Кричите ! Действуйте! Я с вами!! Добро обязательно победит ❤️
Напомним, украинская певица Светлана Лобода посетила концерт фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого называют отцом ее второй дочери. Подробности читайте здесь.
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