Украинская певица Анна Седокова пытается отсудить квартиру первого супруга Валентина Белькевича: подробности.

Анна Седокова рассказала, чем закончился суд за наследство ее экс-супруга instagram.com/annasedokova

Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова судится за наследство своего первого супруга - футболиста Валентина Белькевича, который скончался в 2014 году.

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Через суд певица пытается доказать, что квартира экс-супруга должна принадлежать их дочери - 13-летней Алине. 5 декабря состоялось слушание в Апелляционном суде. Как прошел процесс Седокова рассказала в своем Instagram-аккаунте:

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь у Алины появилась реальная надежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде! Мы все.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода посетила концерт фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого называют отцом ее второй дочери. Подробности читайте здесь.