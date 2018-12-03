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Появились первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Регина Тодоренко тайно вышла замуж: появились первые фото церемонии.
Регина Тодоренко вышла замуж: первые фото со свадьбы
Регина Тодоренко вышла замуж: первые фото со свадьбы
Кирилл Киреев

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко вышла замуж за своего возлюбленного - российского певца Влада Топалова.

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Тайная церемония состоялась еще 25 октября, однако официально пара сообщила об этом только сейчас. В интервью изданию Viva Регина рассказала, как прошла церемония:

Так совпало, что именно в этот день у самых дорогих для меня мужчин  – у моего папы и у Влада день рождения. А у папы еще и юбилей был – 55 лет! Не зря говорят, что женщина выбирает супруга, похожего на отца. В итоге предложила объединить все три события в одну дату. Изначально Влад планировал сделать регистрацию сюрпризом, но я почувствовала, что что-то готовится, и стала задавать вопросы. И, слава Богу, что он сдался и все рассказал. Оказалось, что в этот день я, забыв все на свете, поставила съемки своего шоу. В итоге, конечно, все пришлось сдвинуть на день позже и вместо того, чтобы уехать на съемочную площадку, я уехала в загс.

Это была скромная церемония, на которой присутствовали только наши родители и самые близкие родственники.  Мы заранее обсудили с регистратором брака, какой будет церемония, но слезы  глазах стояли у всех родственников.  После этого мы уехали праздновать в ресторан. Все было очень уютно, душевно, по-семейному. Даже пели песни под гитару, которую папе подарили на юбилей.

Также ведущая призналась, когда они планируют организовать пышное торежство:

Это был праздник только для нас, но весной, я думаю, мы закатим шумную вечеринку для всех друзей и родственников. Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться.

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, почему скрывала роман с Владом Топаловым.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 12:01
Оценка:  +1
гость
не успели добежать до дома, а фотки уже постят в и-нет. не понимаю.
гость  (аноним)  03.12.2018, 11:47
Оценка:  +1
гость
кто получится от наркеши?
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