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Хлоя Морец закрутила роман с девушкой

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Американскую актрису Хлою Морец застукали за поцелуями с моделью Кейт Харрисон: фото.
Хлоя Морец закрутила роман с девушкой
Хлоя Морец закрутила роман с девушкой
Gettyimages

21-летняя актриса Хлоя Морец после расставания с Бруклином Бекхэмом, очевидно, решилась на кардинальные перемены в жизни.

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Касается это сексуальной ориентации. Судя по фотографиям, снятым папарацци на улицах Малибу, Хлоя закрутила роман с 27-летней моделью Кейт Харрисон.

Очевидцы рассказывают, что сначала девушки вместе поужинали в одном из заведений, а затем страстно поцеловались прямо посреди улицы. При этом, ни Хлоя, ни Кейт не стеснялись прохожих и выглядели абсолютно счастливыми.

Правда, официальных комментариев от девушек пока нет, поэтому остается лишь догадываться, что это было - игра на публику или искреннее проявление чувств.

Напомним, ранее стало известно, как бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт “поделили“ детей. Подробности читайте здесь.

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Теги: Хлоя Морец, Кейт Харрисон, новости, фото, шоу-биз
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