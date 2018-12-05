Хлоя Морец закрутила роман с девушкой

Американскую актрису Хлою Морец застукали за поцелуями с моделью Кейт Харрисон: фото.

21-летняя актриса Хлоя Морец после расставания с Бруклином Бекхэмом, очевидно, решилась на кардинальные перемены в жизни.

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Касается это сексуальной ориентации. Судя по фотографиям, снятым папарацци на улицах Малибу, Хлоя закрутила роман с 27-летней моделью Кейт Харрисон.

Очевидцы рассказывают, что сначала девушки вместе поужинали в одном из заведений, а затем страстно поцеловались прямо посреди улицы. При этом, ни Хлоя, ни Кейт не стеснялись прохожих и выглядели абсолютно счастливыми.

Правда, официальных комментариев от девушек пока нет, поэтому остается лишь догадываться, что это было - игра на публику или искреннее проявление чувств.

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