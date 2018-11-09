Дженнифер Лопес в бикини презентовала клип "Te Guste": видео
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Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно поразила полуобнаженной фотосессией, похвасталась стройной фигурой в бикини в новом видео. На этой неделе 49-летняя артистка представила клип на трек “Te Guste”, который вы можете посмотреть прямо сейчас.
Композицию “Te Guste”, что в переводе означает “Я тебе понравлюсь”, Джей Ло записала с репером Bad Bunny.
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В клипе Лопес предстает в соблазнительном образе: на ней желтый раздельный купальник, выгодно подчеркивающий спортивную фигуру певицы. В ролике дуэт поет на фоне тропических пейзажей.
Напомним, что ранее Надежда Мейхер впервые за долгое время презентовала видео на песню “Надежда”.
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