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Звезда "Игры престолов" кардинально сменила имидж

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Актриса Мэйси Уильямс, известная по сериалу "Игра престолов", сменила прическу: как теперь выглядит артистка.
Мэйси Уильямс кардинально сменила имидж
Мэйси Уильямс кардинально сменила имидж
Getty Images

Британская 21-летняя актриса Мэйси Уильямс, которая сыграла Арью Старк в культовом сериале "Игра престолов", сменила имидж.

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Девушка решила перекрасить свои волосы с каштанового в розовый цвет. В таком виде актриса посетила фестиваль журнала ELLE в Лондоне, где вместе с коллегой Линой Хиди поговорила о своем поколении.

Фотографию, сделанную на мероприятии, Мэйси опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Вот как выглядит Уильямс с новым цветом волос:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At ELLE Weekender 2018 in London yesterday ✨

Допис, поширений Maisie Williams (@maisieswilliams)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With Lena Headey at Elle Weekender 🤩💘✨

Допис, поширений Maisie Williams (@maisieswilliams)

Вот как Мэйси Уильямс выглядела раньше:

Мэйси Уильямс с натуральным цветом волос
Мэйси Уильямс с натуральным цветом волос
Getty Images

Напомним, 57-летний актер Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом. Подробности читайте здесь.

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Теги: Игра престолов, Мэйси Уильямс, сменила имидж, новости, шоу-биз, фото
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