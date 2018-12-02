Звезда "Игры престолов" кардинально сменила имидж
Актриса Мэйси Уильямс, известная по сериалу "Игра престолов", сменила прическу: как теперь выглядит артистка.
Британская 21-летняя актриса Мэйси Уильямс, которая сыграла Арью Старк в культовом сериале "Игра престолов", сменила имидж.
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Девушка решила перекрасить свои волосы с каштанового в розовый цвет. В таком виде актриса посетила фестиваль журнала ELLE в Лондоне, где вместе с коллегой Линой Хиди поговорила о своем поколении.
Фотографию, сделанную на мероприятии, Мэйси опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Вот как выглядит Уильямс с новым цветом волос:
Вот как Мэйси Уильямс выглядела раньше:
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