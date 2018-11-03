Дочь Оли Поляковой поразила трюком на пилоне: фото
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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша недавно занялась танцами на пилоне. 13-летняя девочка уже демонстрирует первые успехи в новом хобби, а подписчики Маши в восторге от ее гибкости.
На странице Маши Поляковой в Instagram появился снимок, на котором она позирует на пилоне вниз головой. В подписи к фото дочь Поляковой поблагодарила свою учительницу по танцам.
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Подписчики Маши сделали ей много комплиментов и отметили, что у нее очень хорошо получается. "Супер!", "Просто умничка", "Очень круто", "Маша, это невероятно!" - пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, что звездная мама Маши - Оля Полякова выпустила lyric-video на свою новую песню “Любовница“.
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