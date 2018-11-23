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Оля Полякова повторит гранд-шоу "Королева ночи": названа дата

Комментариев: 2
По многочисленным просьбам поклонников и телезрителей поп-дива Оля Полякова даст дополнительный концерт во Дворце спорта.
Оля Полякова повторит гранд-шоу "Королева ночи": названа дата
Оля Полякова повторит гранд-шоу "Королева ночи": названа дата
Владимир Бугаенко

После ошеломляющего успеха гранд-шоу “Королева ночи“, получившего звание “самого громкого и зрелищного музыкального события года“ (как оно прошло, читайте здесь), компания “Аншлаг“ и Secret Service EA объявили дату дополнительного концерта в Киеве.

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Заключительным концертом всеукраинского стадионного тура станет выступление Поляковой в столичном Дворце Спорта 26 октября 2019. Билеты с сегодняшнего дня доступны в продаже.

Афиша концерта Оли Поляковой
Афиша концерта Оли Поляковой "Королева ночи. На бис"
Пресс-служба

Гранд-шоу “Королева ночи“ стало самым обсуждаемым событием в украинском шоу-бизнесе за последние полгода. Масштабы и амбиции сцен мирового уровня, более 700 человек творческой команды, год подготовки, новый рекорд Украины по количеству световых сцен в одном номере (кстати, предыдущий также принадлежит Поляковой), смертельные трюки, королевские образы, одни из самых высоких рейтингов телеверсии и восторженные отзывы зрителей – далеко не все, что скрывается за гранд-шоу Оли Поляковой.

26.10.2019 уже скоро – не пропустите!

Напомним, недавно Оля Полякова презентовала новый хит под названием “Любовница“. Слушайте его здесь.

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Теги: Оля Полякова, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.11.2018, 13:01
Оценка:  +1
pусский
Нахуя?
atos    23.11.2018, 13:03
Оценка:  0
atos
Сама захотела, сама повторила, в чём суть данной новости?
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