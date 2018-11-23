Оля Полякова повторит гранд-шоу "Королева ночи": названа дата

По многочисленным просьбам поклонников и телезрителей поп-дива Оля Полякова даст дополнительный концерт во Дворце спорта.

После ошеломляющего успеха гранд-шоу “Королева ночи“, получившего звание “самого громкого и зрелищного музыкального события года“ (как оно прошло, читайте здесь), компания “Аншлаг“ и Secret Service EA объявили дату дополнительного концерта в Киеве.

Читай также: “Лига смеха“: Оля Полякова покажет ребенка от другого мужчины

Заключительным концертом всеукраинского стадионного тура станет выступление Поляковой в столичном Дворце Спорта 26 октября 2019. Билеты с сегодняшнего дня доступны в продаже.

Афиша концерта Оли Поляковой "Королева ночи. На бис" Пресс-служба

Гранд-шоу “Королева ночи“ стало самым обсуждаемым событием в украинском шоу-бизнесе за последние полгода. Масштабы и амбиции сцен мирового уровня, более 700 человек творческой команды, год подготовки, новый рекорд Украины по количеству световых сцен в одном номере (кстати, предыдущий также принадлежит Поляковой), смертельные трюки, королевские образы, одни из самых высоких рейтингов телеверсии и восторженные отзывы зрителей – далеко не все, что скрывается за гранд-шоу Оли Поляковой.

26.10.2019 уже скоро – не пропустите!

Напомним, недавно Оля Полякова презентовала новый хит под названием “Любовница“. Слушайте его здесь.